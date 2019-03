Waarpraatsje: Tongersdei wiet en rûzich

DE JOUWER – Nei in, foar in grut part, ferreinde woansdei sil tongersdei ek wiet ferrinne. Der stiet boppedat in stik wyn.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei is de loft berûn en sil it, nei alle gedachten, in skoft drûch wêze. Letter yn ‘e nacht is der op ‘e nij kâns op rein. By in matige sude- oant súdeastewyn wurdt it 7 graden.

Tongersdei is de loft berûn en reint it. Yn ‘e middei is der ek kâns op in opklearring en kin der in bui falle. Tsjin de jûn set it wer op in reinen. De súdwestewyn wurdt yn ‘e moarn krêftich, miskien efkes hurd. Yn ‘e middei jout de wyn him wat del, mar letter wurdt de wyn wer frij krêftich oant krêftich, by de kust lâns en boppe de Iselmar hurd oant stoarmich mei kâns op swiere wynstjitten. De temperatuer leit om de 8 graden hinne.

Nei tongersdei feroaret der hast neat. It bliuwt (tige) ritich.

Jan Brinksma