Waarpraatsje: Stadichoan better

DE JOUWER – Nei in hiel rûzich wykein mei ek noch rein en buien, sjocht it der foar takomme wike better üt.

Yn ‘e nacht fan snein op moandei falle der wer buien. De weste- oant súdwestewyn is matich oant frij krêftich, by de kust lâns krêftich. Yn ‘e rin fan de nacht giet de wyn nei it westen oant noardwesten. De temperatuer leit om de 3 graden hinne.

Moandei wikselje sinne en hingelwolken inoar ôf. Der kin sa út en troch ek noch in bui falle. De wyn komt út it noardwesten en is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. It wurdt 7 graden.

Fan tiisdei ôf bliuwt it in pear dagen drûch.

Jan Brinksma