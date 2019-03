Waarpraatsje: Sneon myld, snein in stik frisser

DE JOUWER – Nei in hiel kreaze en mylde freed sjocht it wykein der ek goed út. It wurdt snein wol in hiel stik frisser.

Yn ‘e nacht fan freed op sneon is it helder en kin der op guon plakken damp ûntstean. De swakke wyn komt út ferskate rjochtingen. De temperatuer leit om de 3 graden hinne.

Sneon is der earst in soad sinne, mar letter op ‘e dei komt der ek (wat) bewolking en is in lyts buike net hielendal útsletten. Yn it Waadgebiet kin mist fan see it waar bedjerre. By in swakke súdwestewyn leit de temperatuer tusken de 10 en 16 graden.

Snein wurdt it mei 9 graden in hiel stik frisser. Sinne en bewolking wikselje inoar ôf. De swakke oant matige wyn giet nei it noardeasten.

Moandei is it noch drûch, fan tiisdei ôf wurdt it ritich.

Jan Brinksma