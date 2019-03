Waarpraatsje: Rûge moandei

DE JOUWER – Nei in ferreinde snein sjocht it waar der foar moandei ek tige ritich út.

Yn ‘e nacht fan snein op moandei is de loft berûn en kin it sa út en troch nog reine. De sude- oant súdwestewyn wurdt frij krêftich oant krêftich. By de kust lâns en boppe de Iselmar stiet in hurde oant stoarmige wyn. Letter yn ‘e nacht is der kâns op swiere wynstjitten. It wurdt 7 graden.

Moandei is de loft berûn en bliuwt it yn Fryslân, nei alle gedachten, noch in skoft wiet. Letter is in inkelde opklearring net útsletten. De súdwestewyn is frij krêftich oant krêftich, by de kust lâns en boppe de Iselmar hurd oant stoarmich. Der komme boppedat swiere wynstjitten foar. Yn ‘e middei jout de wyn him stadichoan wat del. It wurdt 8 graden.

Nei moandei bliuwt it ritich.

Jan Brinksma