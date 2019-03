Waarpraatsje: Ritich wykein

DE JOUWER – Nei twa strieljende wykeinen sjocht it der foar dizze sneon en snein net goed út. It is ritich en foaral snein wiet.

Yn ‘e nacht fan freed op sneon is de loft berûn, mar it bliuwt drûch. Der is in lytse kâns op in opklearring. De súdwestewyn is swak, boppe de Iselmar en by de kust lâns matich. It wurdt 4 graden.

Sneon is de loft berûn en op guon plakken kin wat storein falle. By in matige súdwestewyn wurdt it 9 graden.

Snein wurdt, nei alle gedachten, in wiete dei. Takomme wike bliuwt it ek ritich.

Jan Brinksma