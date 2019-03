Waarpraatsje: Rêstich

DE JOUWER – Nei in kreaze woansdei sjocht it der foar de oare dagen fan dizze wike ek goed út.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei is de loft berûn, mar der binne ek inkelde opklearringen en op guon plakken kin wat damp ûntstean. De wyn komt út it westen en is swak. De temperatuer leit om de 4 graden hinne.

Tongersdei kin it earst noch wat dampich wêze. Fjirder oerhearsket de bewolking, mar letter op ‘e dei is de sinne sa út en troch ek te sjen. De swakke wyn komt út rjochtingen tusken it westen en it noarden. It wurdt 12 graden.

Freed en sneon binne ek noch myld, fan snein ôf wurdt it wer wat kâlder.

Jan Brinksma