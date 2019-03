Waarpraatsje: Op ‘e nij rein

DE JOUWER – It wie tongersdei wer een hiel wiete en rûzige dei mei oan de ein fan ‘e middei ek noch wat opklearringen. It bliuwt noch in pear dagen ritich.

Yn ‘e nacht fan tongersdei op freed rekket de loft wer berûn en yn ‘e rin fan ‘e nacht set it op ‘e nij op in reinen. De súdwestewyn is matich, by de kust lâns frij krêftich oant krêftich. It wurdt 6 graden.

Freed reint it earst mar letter op ‘e dei binne der ek inkelde opklearringen. Der kin dan noch wol in bui falle. De wyn komt út it westen en is frij krêftich oant krêftich, by de kust lâns krêftich oant hurd. De temperatuer leit om de 10 graden hinne.

Yn it wykein is it ek noch ritich.

Jan Brinksma