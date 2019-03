Waarpraatsje: Oanhâldend ritich

DE JOUWER – Nei in tige rûzige moandei bliuwt it foarearst ritich.

Yn ‘e nacht fan moandei op tiisdei rekket de loft berûn en falle der inkelde buien, miskien wol mei tonger. De súdwestewyn is matich oant frij krêftich, by de kust lâns en boppe de Iselmar krêftich oant hurd. Yn buien kinne wynstjitten ûntstean.

Tiisdei is de loft berûn en kin der noch in bui falle. Der is ek kâns op inkelde (flinke) opklearringen. De wyn komt út it súdwesten en is matich, by de kust lans en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. It wurdt 8 graden.

De oare dagen fan ‘e wike bliuwt it ritich mei alle dagen kâns op rein.