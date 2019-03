Waarpraatsje: Net folle feroaring

DE JOUWER – Nei al wer in hjerstige dei mei in soad wyn, bliuwt it foarearst ritich.

Yn ‘e nacht fan tiisdei op woansdei is de loft foar it grutste part berûn, mar in opklearring is net útsletten. Der kinne ek in pear buien falle. De súdwestewyn is matich oant frij krêftich, by de kust lâns hurd oant stoarmich, mei letter in ‘e nacht ek wer kâns op swiere wynstjitten. It wurdt 5 graden.

Woansdei is de loft wer foar it grutste part berûn, mar der is sa út en troch ek in opklearring. Der falle (in soad) buien, miskien wol mei hagel en tonger. De wyn komt út it súdwesten en is frij krêftich oant krêftich, by de kust lâns hurd oant stoarmich mei mooglik wer swiere wynstjitten. Yn ‘e jûn jout de wyn him del. De temperatuer leit om de 7 graden hinne.

Tongersdei sjocht der ek striemin út.

Jan Brinksma