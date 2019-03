Waarpraatsje: Mylde tongersdei

DE JOUWER – Nei in rêstige woansdei mei in berûne loft wurdt it tongersdei in mylde maitiidsdei.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei binne der opklearringen en is der in grutte kâns op dampich waar. De wyn komt út it suden oant súdwesten en is swak, boppe de Iselmar matich. De temperatuer leit om de 4 graden hinne.

Tongersdei is it earst noch dampich, mar geandewei sille wy, nei alle gedachten, de sinne ek noch sjen. Bewolking is dêrfoaroer ek net útsletten. De súdwestewyn is swak, miskien matich. It wurdt 13 graden.

Freed is it ek myld en drûch. Der is dan ek kâns op wat mear sinne.

Jan Brinksma