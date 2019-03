Waarpraatsje: Moandei sinne

DE JOUWER – Nei in hiel kreas wykein mei in mylde sneon en in folle frissere snein wurdt it moandei ek in moaie dei.

Yn ‘e nacht fan snein op moandei is it helder. De wyn komt út it easten oant noardeasten en is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich. De temperatuer leit om it friespunt hinne.

Moandei skynt de sinne hast de hiele dei. By in matige eastewyn wurdt it tusken de 10 en 13 graden.

Op tiisdei en woansdei is it ritich en skier. It bliuwt ek net drûch.

Jan Brinksma