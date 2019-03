Waarpraatsje: Minne snein

DE JOUWER – It wie sneon in ûnferwachte kreaze dei mei op guon plakken ek noch flink wat sinne. Snein wurdt in dei mei rein en in flink stik wyn.

Yn ‘e nacht fan sneon op snein is de loft berûn en set it op in reinen. De súdwestewyn is frij krêftich, by de kust lâns en boppe de Iselmar krêftich oant hurd. It wurdt 7 graden.

Snein is de loft berûn en reint it in (hiel) skoft. Yn ‘e rin fan ‘e dei wurdt it drûch. De wyn komt út it súdwesten en is matich oant frij krêftich, by de kust lâns en boppe de Iselmar krêftich. De temperatuer rint geandewei de dei op. It wurdt úteinlik 10 graden.

Moandei wurdt in hiel rûzige dei mei kâns op swiere wynstjitten.

Jan Brinksma