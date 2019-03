Waarpraatsje: In pear dagen wat mylder

DE JOUWER – Nei in kâlde dei mei in berûne loft wurdt it fan woansdei ôf in pear dagen wat mylder.

Yn ‘e nacht fan tiisdei op woansdei wikselje bewolking en wat opklearringen inoar ôf. Op guon plakken kin damp ûntstean. De wyn komt út it westen en is swak. De temperatuer leit om de 3 graden hinne.

Woansdei kin it earst noch wat dampich wêze. Der is ek kâns op bewolking en miskien wat rein, mar geandewei sjogge wyn grif ek noch efkes de sinne. By in matige wyn út it westen oant noardwesten wurdt it 11 graden.

Tongersdei is it wer skier mar leit de temperatuer, nei alle gedachten, wol boppe de 10 graden.

Jan Brinksma