Waarpraatsje: ‘Hjerst’

DE JOUWER – Nei in kreaze sneontemoarn wiene der yn ‘e middei flinke buien. Boppedat stie der de hiele dei in stik wyn. It bliuwt foarearst tige ritich.

Yn ‘e nacht fan sneon op snein rekket de loft berûn. De wyn komt út rjochtingen tusken it suden en it westen en wurdt swak oant matich, by de kust lâns matich oant frij krêftich. It wurdt 5 graden.

Snein is de loft berûn en falt der sa út en troch rein. Der kin sels ek wat wiete snie falle. Letter binne der inkelde buien. De wynferwachting is tige ûnwis. Yn Fryslân sil de wyn, nei alle gedachten, swak oant matich wêze út ferskate rjochtingen. Yn it oare part fan it lân is in grutte kâns op (folle) mear wyn. Yn ‘e rin fan ‘e middei hellet de wyn yn Fryslân ek flink oan. De temperatuer leit om de 6 graden hinne.

Nei it wykein bliuwt it ritich mei in soad wyn. Mear hjerst as maitiid.