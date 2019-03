Waarpraatsje: Gjin grutte feroaringen

DE JOUWER – Nei in tongersdei mei twa gesichten (rein en flinke opklearringen) sjocht it der foar freed efkes wat better út.

Yn ‘e nacht fan tongersdei op freed is de loft berûn en falt der op ‘e nij rein. De westewyn is frij krêftich oant krêftich, by de kust lâns en boppe de Iselmar hurd oant stoarmich. It wurdt 7 graden.

Freed kinne der earst noch inkelde buien falle, mar letter binne der ek flinke opklearringen. De westewyn wurdt stadichoan matich, by de kust lâns frij krêftich. De temperatuer leit om de 8 graden hinne.

Yn it wykein is it ritich.

Jan Brinksma