Waarpraatsje: Fris

DE JOUWER – Nei in rûzige en kâlde dei mei inkelde flinke buien, bliuwt it foarearst wat ritich en oan de kâlde kant.

Yn ‘e nacht fan moandei op tiisdei is de loft berûn, mar inkelde opklearringen binne net útsletten. De noardwestewyn wurdt swak oant matich, yn it Waadgebiet en boppe de Iselmar frij krêftich. It wurdt 4 graden.

Tiisdei is de loft berûn en soe der wat rein of in buike falle kinne. Letter binne der ek inkelde opklearringen. De wyn komt op ‘e nij út it noardwesten en is matich, yn it Waadgebiet en boppe de Iselmar frij krêftich. It wurdt net folle waarmer as 9 graden.

Op woansdei en tongersdei sille wy de sinne ek net folle sjen. It bliuwt dan wol drûch.

Jan Brinksma