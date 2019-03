DE JOUWER – Nei in begjin mei in berûne loft, waard it freed een strieljende en mylde maitiidsdei. Yn it wykein is it in stik frisser en is der ek mear bewolking.

Yn ‘e nacht fan freed op sneon is der kâns op damp en letter yn ‘e nacht rekket de loft berûn. By in swakke oant matige westewyn wurdt it 5 graden.

Sneon is de loft berûn en yn ‘e middei soe it in bytsje reine kinne. Letter op ‘e dei binne der ek wat opklearringen. De matige wyn giet nei it noarden. It wurdt net folle waarmer as 10 graden.

Snein feroaret der net folle oan it waar.

Takomme wike bliuwt it rêstich. Mei in tempeartuer krekt ûnder de 10 graden is it oan de kâlde kant.