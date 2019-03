Waarpraatsje: Freed mear sinne

DE JOUWER – It wie tongersdei in hiel rêstige en mylde dei, mar de sinne hie it dreech. Freed is der grif mear sinne en it bliuwt noch twa dagen myld.

Yn ‘e nacht fan tongersdei op freed binne der flinke opklearringen. Op guon plakken soe damp ûntstean kinne. De wyn komt út ferskate rjochtingen en is swak. Yn ‘e rin fan ‘e nacht giet de wyn nei it suden. De temperatuer leit om de 2 graden hinne.

Freed kin it earst noch dampich wêze, mar geandewei is der flink wat sinne. Yn ‘e rin fan ‘e dei binne der ek hingelwolken. By in matige súdwestewyn wurdt it 13 graden.

Sneon is it ek myld mei sinne en bewolking. It bliuwt oant en mei begjin takomme wike drûch.

Jan Brinksma