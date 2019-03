Waarpraatsje: Freed mear sinne

DE JOUWER – De sinne hie it tongersdei dreech yn Fryslân. De kâns op (wat) sinne is freed grutter.

Yn ‘e nacht fan tongersdei op freed is de loft, nei alle gedachten, berûn. De swakke oant matige wyn komt út ferskate rjochtingen. De temperatuer leit om de 5 graden hinne.

Freed is de loft earst miskien noch berûn mar geandewei de dei is der ek (wat) sinne. By in matige sudewyn wurdt it mei 14 graden in mylde dei.

Fan sneon ôf wurdt it wer wat minder myld. It bliuwt wol rêstich maitiidswaar.

Jan Brinksma