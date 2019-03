Waarpraatsje: Buien kommendewei

DE JOUWER – Nei in hiel wol kreas wykein mei ek noch mear sinne as ferwachte, wurdt it no wer in pear dagen (wat) ritich.

Yn ‘e nacht fan snein op moandei rekket de loft foar it grutste part berûn en falle der inkelde buien. De wyn giet fan it westen nei it noardwesten en wurdt matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. Yn it Waadgebiet stiet in hurde wyn. De temperatuer leit om de 4 graden hinne.

Moandei falt der earst miskien noch in inkelde bui, letter wikselje bewolking en opklearringen inoar ôf. De noarde- oant noardwestewyn is frij krêftich oant krêftich, by de kust lâns en boppe de Iselmar krêftich oant hurd. Yn in bui is der kâns op swiere wynstjitten. It wurdt 9 graden.

Tiisdei is de loft berûn en mei 8 of 9 graden oan de frisse kant.

Jan Brinksma