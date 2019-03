Utstalling Ids Willemsma yn Obe

Utstalling IDS! sjen sjoch sjoen fan 17 april o/m 1 septimber 2019 yn Obe: poadium foar literatuer, keunst en taal

It tema ‘sjen’ stiet sintraal yn de útstalling IDS! sjen sjoch sjoen, dy’t besikers meinimt yn de wrâld fan byldzjend keunstner, sportfanaat, natuerleafhawwer en markante Fries Ids Willemsma. De útstalling is te sjen fan 17 april o/m 1 septimber yn Obe: poadium foar literatuer, keunst en taal yn Ljouwert. De tagong is fergees.

Yn de útstalling stean 100 skaalmodellen fan de karakteristike wurken fan Willemsma sintraal. Sa komt it ferneamde ‘timpeltsje op ’e dyk’ by Marrum foarby, en it byld dat Willemsma makke as earbetoan oan atlete Foekje Dillema. Mar ek minder bekende of nea produsearre wurken komst tsjin yn de útstalling. Op grutte LED-skermen kinne besikers Willemsma oan it wurk sjen. Op de stúdzjeseal fan Tresoar is noch mear wurk fan de alsidige keunstner útstald lykas it ta de ferbylding sprekkende ‘ite en skite’ en in searje fan seis troch Willemsma ûntwurpen stielen deadskisten.

Programma

Om de útstalling hinne binne der yn Obe en Tresoar ferskate aktiviteiten dêr’t it wurk en de persoan Ids Willemsma by sintraal stean:

9 maaie: Praatsjoo oer sport en keunst mei Ids Willemsma, Sippy Tigchelaar en Foppe de Haan*

23 maaie: Nacht fan it konstruktivisme*

6 juny: TV-jûn mei ynlieding fan Ids Willemsma en muzyk fan Gelske Bergsma en Lucia Bazzano

20 juny: Lunsjlêzing Huub Mous: Ids Willemsma en de Fryske identiteit

4 july: Lunsjlêzing Fred Wagemans: Ids Willemsma en Constantin Brancusi: ferskil en oerienkomst (yn it Nederlânsk)

4 augustus: Bustocht by keunstwurken fan Ids Willemsma lâns*

17/24/31 july, 7/14/21 augustus: Rûnlieding troch Bert Looper

24 augustus: Pop-up museum mei ‘kadokeunst’ fan Ids Willemsma

24 augustus: Poëzij: Ids Willemsma, Grytsje Schaaf, Anne Feddema, Elske Kampen

Trochrinnend: Filmbylden fan it meitsjen fan keunstwurken troch Ids Willemsma

*Foar dizze aktiviteit jildt in tagongspriis.

Sjoch foar mear ynformaasje oer it aktiviteiteprogramma op www.tresoar.nl en www.facebook.com/tresoar.

Obe

Obe is it poadium foar literatuer, keunst en taal op it Aldehoustertsjerkhôf yn Ljouwert. Fan 2019 ôf bringt Tresoar dêr in ynteraktive en brede programmearring oer it fuotljocht op it mêd fan Fryske kultuer mei ûnder oare eksposysjes, lêzingen en optredens. De namme fan it gebou is in earbetoan oan de Fryske dichter Obe Postma (1868-1963). Obe is tiisdeis o/m sneins fan 11.00 oant 17.00 oere iepen.