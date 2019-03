Tillmann Meyer-Faje toant yndustriële konstruksjes yn it Princessehof

It Princessehof makket útstallings mei wurk fan keunstners dy’t in wurkperioade yn it Europeesk Keramysk Wurksintrum dien hawwe. De Dútske Tilmann Meyer-Faje (1971) presintearret yn de kommende edysje syn rige Folle krêft foarút. De kontenerskippen en in porsleinen seppelin strielje wat gruts út. Tagelyk eagje se rustich, ymperfekt en ryp foar de sloop. De útstalling EKWC@Princessehof: Tilmann Meyer-Faje is te sjen fan 20 april oant en mei 27 oktober 2019 yn it nasjonale keramykmuseum yn Ljouwert.

Fan in kontenerskip en in autotransportskip oant in bananeboat en in krûsskip: de grutte skippen binne de driuwende krêft efter ynternasjonale hannel. Mar se binne ek rustich en ymperfekt, oantaaste troch in protte gebrûk en de natuer. De ôftanke mondiale hannelsfloat einiget faak op de sloopwerven oan de kust fan Yndia. Dêryn seach Tilmann Meyer-Faje in hast apokalyptysk skouspul, dat tsjinne as ynspiraasje foar syn keramyske wrakken. Meyer-Faje lit mei de útstalling syn fassinaasje foar falende, yndustriële prosessen sjen. Sa presintearret de keunstner ek nij wurk; in seppelin fan porslein, makke by in wurkperioade yn Arita, Japan.

Europeesk Keramysk Wurksintrum

Jierliks ferbliuwe sa’n 60 keunstners trije moanne yn it EKWC, dêr’t sy de gelegenheid krije te eksperimintearjen mei keramyk. It doel is de ûntwikkeling fan keramyk yn de byldzjende keunst, ûntwerp en arsjitektuer te stimulearjen. Yn de syktocht nei nije perspektiven en techniken yn de keramyk nûget Keramykmuseum Princessehof alle jierren twa keunstners út om de resultaten fan harren wurkperioade by it EKWC te presintearjen.