Tiid dat elkenien yn Flaanderen Nederlânsk praat

Goed 17 persint fan ‘e wurkleazen yn Flaanderen praat gjin Nederlânsk. Dat makket de kâns op in baan lyts. De kristen-demokratyske partij CD&V wol wurkleazen dêrom ferplichtsje om Nederlânsk te learen. Wa’t dat net docht, soe it rjocht op in wurkleasheidsútkearing ferlieze. Parlemintslid Robrecht Bothuyne seit: “Mensen die jarenlang uitkeringen krijgen zonder Nederlands te leren, dat kan niet meer.”

Bothuyne wiist derop dat it him net te dwaan is om minsken dy’t noch mar krekt yn Flaanderen wenje. Hy wiist derop dat it giet om minsken dy’t al minimaal twa jier yn Flaanderen binne. Fan de seistûzen minsken dy’t op oanstean fan it arbeidsburo in kursus Nederlânsk folge hawwe, sakke ferline jier in tredde part foar it eksamen. Dat moat neffens Bothuyne feroarje. Boppedat moatte de easken neffens syn partij omheech.