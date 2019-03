Terreuroanslach yn Utert: plysje siket fertochte Gökmen Tanis

Yn in tram yn Utert hat in man op syn meipassazjiers sketten. Op syn minst trije persoanen binne dêrtroch dearekke. Op syn minst njoggen oaren rekke ferwûne. De dieder is útnaaid. Rûnom yn Nederlân en ek yn België is de plysje op ‘e siik nei de skutter. It drigingsnivo fan terrorisme is yn de provinsje Utert ferhege fan 4 nei 5, it alderheechste nivo. It is foar it earst dat dat nivo yn Nederlân jildt.

De oanslach krige syn beslach oan ‘e ein fan ‘e moarn op it 24 Oktoberplein yn de wyk Kanaleneiland. De tram wie ûnderweis nei it NS-stasjon. De plysje is wis fan ien dieder, mar de media helje ek tsjûgen oan dy’t it hawwe oer mear as ien.

De plysje fan Utert freget elkenien om de eagen iepen te hâlden foar in fertochte. Dat is de 37-jierrige Gökmen Tanis. De man komt út Turkije, mar wennet al jierren yn Utert. De foto dy’t de plysje fan him makke hat, stiet hjirûnder. De plysje hat elkenien yn Utert de rie jûn en bliuw binnendoar. Iepenbiere gebouwen yn Utert hâlde op oanstean fan ‘e plysje de doarren ticht.