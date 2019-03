Sybren Singelsma: De brútstap-apoteoaze

Wy hawwe allegearre it dramatyske teater oanskôgje kinnen yn it Britske parlemint oer de brútstap. Net allinnich is it lân sels djip ferdield oer hoe’t it moat, de politike partijen binne dat ek. It polityk systeem dat makke is om troch it distriktestelsel altiten in heldere mearderheid te hawwen, funksjonearret net op dat ûnderwerp.

Der moat dus útstel frege wurde, en de fraach is hoe lang. Presidint Tusk hat in lang útstel bepleite. Syn gok is dat de ‘hurde brexiteers’ dan bang wurde dat der gjin brútstap komt en dochs noch May har oerienkomst stypje sille.

Sels wol May in koart útstel om noch in pear moanne mei de ‘hurde brexiteers’ ûnderhannelje te kinnen, sûnder dat it wis is dat dat slagget, of dat der dan wer útstel frege wurde moat. Mar dat wie te folle ferge fan it geduld fan de EU en it is dan ek wis net tafallich dat de juridyske tsjinst fan de Europeeske Kommisje in advys jûn hat dat polityk o sa moai útkomt.

As it útstel langer duorret as 30 juny moatte de Britten nammentlik Europeeske ferkiezingen organisearje, oars kin de EU net mear folweardige besluten nimme nei 1 july as de Britten dan noch wol lid binne mar gjin plakken besette yn it Europeesk Parlemint. Ik tink dat de analyze korrekt is, mar hy komt ek goed út. It is nammentlik in goed argumint foar de Europeeske Ried om de poat no mar ris stiif te hâlden. Want dizze opsje sil de Britse polityk grif yn de gerdinen jeie.

Want gean mar nei, de sittende partijen binne deabenaud foar sawol in nij referindum as nije algemiene ferkiezingen. Want sa’t we sjoen hawwe mei de lêste algemiene ferkiezingen, kin der dan fan alles barre, yn dit gefal dat de Noard-Ierske Protestanten de macht hawwe. Dat wolle se dus perfoarst net wer. En de ekstreme brexiteers binne o sa benaud dat in ferlies fan de konservativen de brútstap yn gefaar bringt.

En dat koe sa mar ris as der Europeeske ferkiezingen organisearre wurde moatte. Want dy ferkiezingen wurde oars organisearre as de gewoane Britske ferkiezingen. It giet fia in miks fan distriktesysteem en proporsjonele fertsjintwurdiging, de saneamde metoade Jefferson of D’Hondt. En dat betsjut dat lytsere partijen makliker sitten krije kinne. Sa is de UKIP fan Nigel Farage goed fertsjintwurdige yn it Europeesk Parlemint, mar mei ien sit yn Westminster. Ik tink dat de Skotten ek graach sjen litte wolle wat se wurdich binne.

De útslach fan Europeeske ferkiezingen soe dus nei alle gedachten de betizing yn it Feriene Keninkryk allinnich mar grutter meitsje, en de brútstap fierder fuort. Dat makket dat foar de ‘hurde brexiteers’ it útstel net langer duorje mei as oant de 30ste juny, alle oare opsjes liede ta betizing en ôfstel fan de brútstap. Dat juridysk advys fan de Europeeske Kommisje leit de druk dus hielendal by dizze ‘hurde brexiteers’. Wolle dy de brútstap rêde, dan sille se de tredde kear dochs echt May har akkoard stypje moatte, want noch wat ûnderhannelje is útsletten troch de EU.

It soe my dus net fernuverje as May oan de ein fan de dei mei in tredde stimming har sin kriget.

Sybren Singelsma wie Ofdielingshaad by it Komitee fan de Regio’s fan de Europeeske Uny. Hy skriuwt foar It Nijs op persoanlike titel.