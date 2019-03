Alle lannen fan de Europeeske Uny moatte har minderheidstalen mei goede wetten beskermje. Dat sei Alex Riemersma woansdei tsjin de europarlemintariërs fan De Grienen / Europeeske Frije Alliânsje. Riemersma wurket as ûndersiker op it mêd fan meartaligens foar hegeskoalle NHL Stenden. Hy wie te gast by de grutte Europeeske fraksje, dêr’t de griene en regionale partijen út Europa yn ferienige binne. Grien Links en de FNP meitsje der ek diel fan út.

Riemersma wie ien fan ‘e sprekkers op in dei oer de bestriding fan diskriminaasje. Hy wiisde derop dat noch net alle lannen fan ‘e Europeeske Uny it Hânfêst foar regionale en minderheidstalen goedkard hawwe. Neffens him soe dat in minimumeask wêze moatte oan alle EU-lidsteaten. Oan ‘e oarder kamen fierder de minne posysje fan de Turksktalige minderheid yn Turkije en de goede beskerming fan de Deensktalige minderheid yn Noard-Dútslân.