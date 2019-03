Provinsje wol gjin dûbeldtalige beliedsstikken mear

De provinsje Fryslân wol dat beliedsstikken net mear yn twa talen oanlevere wurde. Steateleden moatte deroan wenne dat se wurkje yn in situaasje dêr’t de ien Frysk brûkt en de oare Nederlânsk.

Komsaris fan ‘e kening Arno Brok hie der yn july al oer klage dat guon Steateleden fan alle Frysktalige stikken in oersetting easkje. VVD-Steatelid Avine Fokkens sei doe dat it lêzen fan Frysktalige stikken har tefolle tiid koste. Nederlânsktalige stikken wurde net yn it Frysk oerset.

De Steategriffy, dy’t de stikken oanleveret, wol tenei mar ien taalferzje mear meitsje. It doel is dat in fearn fan ‘e stikken Frysktalich is en trije fearnspart Nederlânsktalich. De provinsje is formeel ferplichte om Frysktalige stikken yn it Nederlânsk oer te setten as ien dêrom freget, mar wol dy praktyk ûntmoedigje troch ôf te praten dat soks eins net mear kin.