Programma Grut Oeriselsk Boeke- en ferhalebal bekend

Under oare Annejet van der Zijl en Toon Tellegen reizgje 28 maart ôf nei Swol

Op tongersdei 28 maart, yn de Lanlike Boekewike, wurdt Overijssel Verwoord ôfsletten mei it Groot Overijssels Boeken & Verhalenbal. Tsientallen skriuwers, dichters, wittenskippers en muzikanten – wêrûnder Özcan Akyol, Annejet van der Zijl en Toon Tellegen – reizgje ôf nei Odeon yn Swol foar fraachpetearen, lêzings, optredens, priisútrikkings en foardrachten.

De jûn wurdt iepene troch deputearre Hester Maij. Özcan Akyol en Annejet van der Zijl wurde ynterviewd. Sjonger Ernst Daniël Smid en YouTubers GladJakkers binne sjueryleden fan de skriuwwedstriid Recept voor een goed leven, en meitsje de jûns de winners bekend.

Toon Tellegen, gitariste Corrie van Binsbergen en pianist Albert van Veenendaal bringe de foarstelling Hemels en Vergeefs op it toaniel. Hiphopper Freez en dichter Helena Hoogenkamp gean oan ’e slach mei inoars wurk. Firma Weijland presintearret de nije cd NOCTA, sjongeres Lucy Legeland en muzikanten Dries Bijlsma en Reinder van Raalte spylje de stjerren fan de himel. It Overijssels Boek van het Jaar wurdt útrikt, sawol yn de kategory fiksje as non-fiksje. Bewenners fan soarchgroep Solis yn Dimter tekenenen in healjier lang harren ferhalen op yn it Verhalenhuis. De jûns wurdt it resultaat presintearre.

Club Cele ûndersiket, nei oanlieding fan it Boekewiketema, oft in frou ek altyd mem wêze moat. PlankenPoëzie hellet de poëzij út de ivoaren toer wei yn de rjochting fan de kroech, of yn dit gefal, Overijssel Verwoord. Der wurdt ek op ’e syk gien nei typyske ferhalen út de regio. It Dichtersgilde fan de provinsje Oerisel, besteande út Michelle Brouwer, Wibo Kosters, Nick Felix en Laura van Eck is ek fan de partij. Nei ôfrin fan it programma is it tiid om te dûnsjen!

Oer Overijssel Verwoord

Overijssel Verwoord is in grut provinsjebreed programma mei eveneminten foar lêzers en skriuwers. Yn de hiele provinsje wurdt it publyk behelle by literatuer en taal troch middel fan skriuwwedstriden, lêsklups, ferhalewedstriden en eveneminten.

Groot Overijssels Boeken & Verhalenbal

Datum: tongersdei 28 maart 2019

Lokaasje: Skouboarch Odeon, Blijmarkt 25, Swol

Oanfang: 20.00 oere

Yntree: € 17,50 / € 15 (biblioteekpas) / € 10 (studint/CJP)

Mear ynfo en kaartferkeap: www.overijsselverwoord.nl.