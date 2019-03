Peaske-aktiviteiten yn Doarpskeamer Akkrum

Doarpskeamer ED yn Akkrum brûzet yn de wiken foar Peaske. Om it tema Peaske hinne wurde ferskate aktiviteiten organisearre. In wurkwinkel peaskeslingers meitsje, de start fan in spulmiddei alle lêste freeds fan de moanne en it meitsjen en priuwen fan smoothies stean op it programma.

Remie Wassenaar en Grietje van der Meulen jouwe op freed 5 april om 14.00 oere in wurksjop yn it meitsjen fan in Peaskeslinger fan Deensk knipwurk. Meastal dogge se dat foar bygelyks frouljusferienings, mar diskear foar de besikers fan Doarpskeamer ED. Oan de wurkwinkel binne gjin kosten ferbûn. Wol meie belangstellenden sels in neilskjirke meinimme.

Spulmiddeis

In moanlikse spulmiddei foar alle besikers moat in bliuwerke wurde. Doarpskeamer ED wol besykje alle lêste freeds fan de moanne de ynrin te kombinearjen mei spultsjes lykas damjen, rummikub en skaken. De earste kear is op 26 april, dêrnei op 31 maaie en 28 juny. Letter wurdt de spulmiddei evaluearre. No al komme belangstellenden spontaan lâns en pakke se spultsjes út de kast om te spyljen.

Smoothies meitsje

In bysûndere aktiviteit op sneon 11 maaie 2019, de moarns om 11.00 oere. Doarpskeamer ED organisearret dan in priuwerij fan smoothies. Besikers kinne net allinnich priuwe, mar ek sels meitsje en dêrby fariearje yn ferskate smaken.

Doarpskeamer ED

Rakswâl 19

Akkrum

doarpskeamer.ed@gmail.com