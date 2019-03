OSF wer yn Earste Keamer

It spande der lang om, mar it liket no sa goed as wis dat de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) troch in restsit dochs wer yn de Earste Keamer komt. Dêrmei sil de ûnôfhinklike polityk opnij fertsjintwurdige wêze. Dat is fan 1999 ôf it gefal.

De OSF Lederied hat op 23 maart de folchoarder fan de kandidaten op de list fêststeld. Dêrby is Gerben Gerbrandy ta listlûker beneamd.

Gerbrandy, berne yn 1952 yn De Hommerts, learaar biology, skiekunde en natuerkunde, wie fan 1998 oant 2010 wethâlder foar de FNP yn Wymbritseradiel en fan 2011 oant 2013 riedslid en fraksjefoarsitter fan de FNP yn Súdwest-Fryslân. Fan 2013 oant koartlyn wie er boargemaster fan Achtkarspelen.

OSF

De OSF is yn 1999 oprjochte en is sûnt dy tiid mei ien sit yn de Earste Keamer fertsjintwurdige. De langste tiid wie Hindrik te Hoeve fan It Hearrenfean de senator.

De OSF bestiet út de ûnôfhinklike partijen:

Fryske Nasjonale Partij

Provinciaal Belang Friesland

Groninger Belang

Sterk Lokaal (Drenthe)

Lokale Partijen Gelderland

Ouderen Partij Noord-Holland

Lokale Partijen Zuid-Holland

U26 gemeenten (Utrecht)

Partij voor Zeeland

Lokaal Brabant

Lokaal-Limburg