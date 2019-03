Opnamen foar koarte film ‘Moffenmeid’ yn Ljouwert

Mei de koarte film Moffenmeid studearret regisseur Raymon Hilkman dit jier ôf oan de Hogeschool voor de Kunsten yn Utert. Moffenmeid is in histoarysk drama sjoen út it perspektyf fan Wies wei, mem fan in dochter dy’t kealskeard wurdt om’t se swier is fan in Dútske militêr. Nei dat pynlike barren docht Wies der alles oan om har dochter foar de bûtenwrâld te ferbergjen om sa har reputaasje heech te hâlden.

It ferhaal spilet him ôf yn de maaiedagen fan 1945 en de opnamen wurde dien yn it autentike sintrum fan Ljouwert. Foar regisseur Raymon Hilkman is de film net inkeld in manier om in pynlik ûnderwerp oan te snijen, mar in persoanlik ferhaal. 75 jier nei dato is de skamte om dat famyljegeheim hinne noch te grut om frijút oer te praten. Mei Moffenmeid wol Raymon it taboe trochbrekke en wol er sjen litte dat ‘leafde net skuldich wêze kin’.

Moffenmeid is in ko-produksje fan IFAN Company, dat stiet foar ‘Independent Film Artists Network’. IFAN is neist in netwurkorganisaasje foar film- en fideomakkers, ek in film- en fideoproduksjehûs foar artistike én kommersjele fideoproduksjes.