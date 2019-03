Omrop Fryslân haadpoadium op Befrijingsfestival

It Noardewyn Live poadium fan Omrop Fryslân is beneamd ta twadde haadpoadium op it Befrijingsfestival Fryslân. It poadium sil ek dit jier te finen wêze yn de Arendstún yn Ljouwert. Under oaren Elske DeWall, The Bounty Hunters, Eenhoorn Joost en De Doelleazen sette it Noardewyn Live poadium op ’e kop.

“It Noardewyngefoel past perfekt by it Befrijingsfestival”, fertelt presintator Willem de Vries. “We fiere in selde soart fan frijheid. Op it Befrijingsfestival stiet men stil by hoe wichtich frijheid is, by Noardewyn Live is der alle frijheid om sjen te litten watst kinst.”

Om 13.00 oere trapet it koar All for one ôf. Dêrnei binne der optredens fan The Bounty Hunters en Elske DeWall. Fierder spylje Frisicana, William seen’s transport music, The Kilkennys, De Hûnekop, Daredevils, Eenhoorn Joost en De Doelleazen.

“De line-up foar it Befrijingsfestival is prachtich. Ik wie efkes bang dat wy der net mear oerhinne koene nei ferline jier, de reüny fan Wâldrock. Mar dit jier steane der ek fantastyske artysten. Ik bin de smaroalje, de gasten binne de show, it publyk makket it feest kompleet”, sa seit in blide Willem.

Noardewyn Live op it Befrijingsfestival Fryslân

It folsleine programma is fan 13.00 oant 22.00 oere te sjen op telefyzje by Omrop Fryslân, Omropfryslan.nl en yn de Omrop-app. Ek op radio sil it Noardewyn Live programma yn flitsen te folgjen wêze. Mear ynformaasje is te finen op Omropfryslan.nl/noardewyn.