Nijkommer FvD lanlik grutte winner by Steateferkiezings

Forum voor Democratie is by de Provinsjale Steateferkiezings lanlik sjoen de grutste partij wurden. Mei hast alle stimmen teld stiet de partij fan Thierry Baudet op tolve sitten yn de Earste Keamer.

De VVD stiet op tolve sitten en ferliest dêrmei ien sit yn de Keamer. Forum voor Democratie docht foar it earst mei oan de Provinsjale Steateferkiezings. De koälysje ferliest de mearderheid yn de senaat. CDA ferliest trije sitten en D66 fjouwer. De ChristenUnie wint as iennige regearpartij ien sit. GrienLinks komt op njoggen sitten yn de Earste Keamer.

Provinsjale Steaten yn Fryslân

Yn Fryslân bliuwt it CDA de grutste partij mei acht sitten. Op it twadde plak stiet it Forum mei seis sitten en dêrnei komt de PvdA mei ek seis sitten. Nei de PvdA folgje de VVD, FNP en GrienLinks mei elk fjouwer sitten. De FNP hâldt fjouwer sitten en de ChristenUnie bliuwt op trije sitten.

De útslach yn Fryslân op in rychje

CDA 8 sitten

Forum voor Democratie 6

PvdA 6

VVD 4

FNP 4

GrienLinks 4

ChristenUnie 3

PVV 2

SP 2

D66 2

Partij voor de Dieren 1

50PLUS 1

Provinsjaal Belang Fryslân, SGP, Natuurlijk Fryslân en DENK ha yn Fryslân net genôch stimmen krigen foar in sit.