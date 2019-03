Matteüspassy yn it Frysk

Op 30 en 31 maart sil Keamerkoar Hortus Vocalis de Matteüspassy fan Johan Sebastian Bach útfiere. Net yn it Dúts mar yn it Frysk – de ferfrysking troch Eppie Dam fan de Nederlânske tekst fan Jan Rot.

De ynstrumintale begelieding wurdt dien troch it Barokorkest Florilegium Musicum. Maarten Romkes fertolket de evangelist- en Ben Brunt de Kristuspartij. Oare solisten binne Tetsje van der Kooi, sopraan, Nelly Otter, alt, Jeroen Helder, tenoar en Roele Kok, bas. Fierder wurket it Sint-Vitus Jeugdkoar mei. Dirigint Gerben van der Veen hat de algehiele lieding.

De útfiering op sneon 30 maart is yn de Sint-Martinustsjerke te Snits. Dy begjint om 19.00 oere. De útfiering op snein 31 maart is yn it Koepelteater yn Ljouwert. Dy begjint om 14.30 oere.

Kaarten à € 32.50 (ynkl. konsumpsje) binne te bestellen op www.posthuistheater.nl. Oan de doar kostje se € 36,–.