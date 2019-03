Lokaasje nij swimbad Bûtenpost bekend

It nije swimbad fan Bûtenpost komt op it parkearterrein njonken it tsjintwurdige bad. Dêr wie de meiwurking fan Texaco Veenstra by nedich omdat ekstra feilichheidsmaatregels om it tankstasjon hinne ferplichte binne. Veenstra wol wol ophâlde mei it opslaan en ferkeapjen fan LPG, dat no hoege dy maatregels net. De lokaasje leit sintraal yn it doarp en ticht by Essentra, wat belangryk is yn ferbân mei de levering fan restwaarmte. In foardiel is ek dat salang’t it nije bad noch net klear is, it swimmen yn it âlde bad gewoan trochgean kin.

De kar fan de lokaasje hat langer duorre as de bedoeling wie. It bestimmingsplan moat ek noch oanpast wurde. Yn it nije bad sil dan ek net earder as yn 2021 swommen wurde kinne.