Literêre jûn as ôfsluter fan Moanne fan it Fryske Boek

Boeken fan Fryslân noeget jo út foar de literêre jûn mei Jan Siebelink, Jetske Bilker, de Dichter des Vaderlands Tsead Bruinja en de Dichter fan Fryslân Eeltsje Hettinga op sneon 30 maart yn dûnsskoalle Velt yn Ljouwert. Asing Walthaus is de presintator. De jûn, in inisjatyf fan Boeken fan Fryslân, is de ôfsluter fan de Moanne fan it Fryske Boek.

Boeken fan Fryslân is in promoasjekampanje foar alle Fryske skriuwers en útjouwers, mei as doel om mear minsken Fryske boeken lêze te litten. Kaarten foar de literêre jûn binne te krijen fia dizze link.