Laurentiuslêzing Frits de Lange, heechlearaar etyk: Hillige ûnrêst

Op moandeitejûn 18 maart fersoarget Frits de Lange, heechlearaar Etyk oan de Protestantske Teologyske Universiteit (fêstiging Grins), de jierlikse Laurentiuslêzing yn de Laurentiustsjerke yn Raerd.

Alde leauwenswissichheden ferdampe; in protte minsken kinne net folle mear mei de tradisjonele leauwenslear. Mar it ferlet fan spirituele ferdjipping en leauwensfernijing libbet tige. Mei Heilige Onrust. Een pelgrimage naar het hart van religie (útjouwerij Ten Have) skreau Frits de Lange in boek foar harren dy’t it besef hawwe fan wat grutters en sterkers as harsels, mar dat lestich ûnder wurden bringe kinne.

De Lange siket nei nije wegen, en giet dêrfoar te riede by de moderne pylger, dy’t tsjintwurdich nei Santiago de Compostella lûkt. Foar de pylger 2.0 telt net de tsjerklike lear, mar de spirituele en fysyke ûnderfining fan de reis sels. Hja fiele har troch eat of ien (is dat ‘God’?) roppen om op paad te gean. In protte teology sit yn ’e holle – benammen by greformearden. It giet oer de lear.

Mar dit is neffens Frits de Lange de kearn fan leauwen: oerein gean, yn beweging komme, de iene foet foar de oare sette. “Foar my is de kearn fan leauwen dat je altyd wer de moed hawwe om moarns fan bêd ôf te gean, te langjen nei better, foller, rjochtfeardiger libben, en de hoop net opjouwe dat it der ea fan komt.” Yn it spoar fan de moderne pylger besiket De Lange ta it hert fan de joads-kristlike tradysje troch te kringen.

De lêzing begjint om 20.00 oere. De tagongspriis is 6 euro. Dêr is kofje/tee by ynbegrepen.