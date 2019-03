Kommissaris en dykgraaf yn 14 oeren by Fryske stimburo’s lâns

Kommissaris fan de Kening drs. A.A.M. Brok en dykgraaf Paul van Erkelens meitsje op ‘e ferkiezingsdei 20 maart in rûnte fan 14 oere by stimburo’s yn alle 18 Fryske gemeenten lâns. Dat dogge se om de oandacht te fêstigjen op de ferkiezingen foar Provinsjale Steaten en it Wetterskip.

Yn 15 gemeenten geane se nei it stimburo op it gemeentehûs. Yn Achtkarspelen nei in soarchsintrum, yn de gemeente Harns nei it doarpshûs fan Winaam.

De maraton begjint om 7.30 oere op Flylân. Dêrnei folgje mei de boat earst de oare Waadeilannen. Om 21.00 oere komme se oan op it Provinsjehûs yn Ljouwert. Dêr is ek de útslaggejûn fan de Provinsjale Steateferkiezingen.