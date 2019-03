Klimaat wichtiger as striemin waar

Kloften aksjefierders lieten harren troch striemin waar net opkeare en teagen nei in grutte demonstraasje foar klimaatmaatregels yn Amsterdam: de klimaatmars. Fan ’e middei demonstrearren dêr in 35.000 oant 40.000 minsken, neffens rûzingen fan respektyflik de gemeente Amsterdam en de organisaasje. De mars sette mei taspraken útein op ’e Dam. Dêrwei marsjearren de dielnimmers fia it Rokin en de Vijzelstraat nei it Museumplein. De klimaatmars is ynearsten inisjearre troch Milieudefensie, de FNV, Greenpeace, Oxfam Novib, DeGoedeZaak en de Woonbond, mar sa’n fyftich organisaasjes en politike partijen ha harren dêrby oansletten. De dielnimmers sizze skjin harren nocht te hawwen fan dizinige boadskippen en easkje tenei konkrete ôfspraken oer klimaatmaatregels. De organisatoaren binne optein oer de man- en froumachtige opkomst en wolle ha dat it regear dêrmei no wol dúdlik it mannewaar opsein wurdt.

© Foto’s: Sjef Staps.