Kletterdei dit jier op Wrâldwetterdei

Hjoed, op Wrâldwetterdei, binne de alve fonteinen (klik hjir) yn de Fryske stêden wer oanset. Sûnt ferline jier hjit dy dei Kletterdei. It giet beskiedener ta as ferline jier, want it is better om it hiele jier troch stil te stean by de mondiale tema’s fan de fonteinen. Dat wurdt dien ûnder it thema ‘Meet the fountains’, mei ûnder mear ynspiraasjesesjes en in reizgjende ekposysje.

De fonteinen wurde keppele oan nasjonale en ynternasjonale dagen en eveneminten lykas no de Wrâldwetterdei. Op dy dei wurdt omtinken frege foar de mondiale wetterproblematyk, in wichtich tema by mear as ien fontein. By Sleat giet it oer it fanselsprekkende fan skjin wetter, Dokkum ferwiist nei drastyske feroaringen yn de natuer en in see sûnder iis, de fontein fan Harns ferwiist planút nei de ynfloed fan de minske op it libben yn see.

Neidat Dokkum op 22 febrewaris syn iisfontein startklear hie, hawwe alle Fryske stêden harren fontein. Mei it oanbreken fan de maitiid en knapper waar komme wer measr toeristen op ’en baan. Men kin fan tinken wol hawwe dat de keunstwurken har dit jier ek we liene as selskekanon.