Keninklike ûnderskieding foar seis Steateleden

Juster, woansdei 27 maart, binne by it ôfskie fan de ôfgeande leden fan Provinsjale Steaten de steateleden Dorrepaal, Hosman, Van Maurik, Teernstra, Vroonland en Waterlander troch Syn Majesteit de Kening beneamd ta Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Se krigen de byhearrende fersiersels út hannen fan de kommisaris fan de Kening en foarsitter fan Provinsjale Steaten, de hear Brok, opspjelde. Oan immen dy’t tolve jier Steatelid west hat wurdt in lintsje útrikt.

Njonken de neamde leden waard ek ôfskied nommen fan de Steateleden Aarten, De Boer, Burger, Douma, Eizema, Feenstra, Fokkinga, Frehner, Van der Hoek, De Jong, Koopmans, Kraaima, Mulder, Nicolai, Reitsma, Schelhaas, Schukking, Stoel, Van Tuinen, Veenstra, Van der Vlugt en Voigt.