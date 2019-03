Kening State docht mei oan NLdoet op 16 maart

Op freed 15 en sneon 16 maart organisearret it Oranje Fûns foar de 15e kear NLdoet, de lanlike aksje dêr’t frijwilligers de hannen by út de mouwen stekke. Sa ek by wensoarchfoarsjenning Kening State. Dêr sille frijwilligers op 16 maart fan 10.00 oant 16.00 oere yn ’e mande mei de bewenners bakke foar de high tea dy’t middeis holden wurdt.

Kening State kin noch wat frijwilligers brûke. Minsken dy’t yn aksje komme wolle en meibakke wolle, kinne har oanmelde fia dizze link of skilje nei 088 – 3280090. By de high tea wurde de bewenners en frijwilligers traktearre op live muzyk.

It adres is Kening State 1 yn Frjentsjer.