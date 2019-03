Jeugdfestival Boekids wreidet út mei kolleezjerige André Kuipers

Kaartferkeap foar 18e edysje Boekids Festival en earste edysje Boekids UP úteinset

Jeugdfestival Boekids fersterket dit jier de festivalformule mei in ekstra festivaljûn, spesjaal foar jongfolwoeksenen: Boekids UP. De útwreiding is hielendal yn line mei de koerswiziging yn 2018. De festivalperioade waard ferskood fan de kâlde maartmoanne nei it waarmere juny, sadat it festivalterrein him ek nei bûten ta útwreidzje koe.

Op Boekids krije bern en jongfolwoeksenen in festivalûnderfining mei in útdaagjend literêr, muzikaal en teatraal programma en ynteraktive wurksjops. Yn oanrin nei it evenemint presintearret Boekids University fan 7 oant en mei 10 maaie in rige kolleezjes fan ûnder oare André Kuipers yn it Museon. De 18e edysje fan Boekids Festival is op 9 en 10 juny yn de Nieuwe Regentes yn de Weimarstraat yn De Haach. Kaartsjes en mear ynformaasje binne te krijen op www.boekids.nl.

Boekids UP: hoe’t de snoadfoangeneraasje literatuer omearmet

Op de nije festivaljûn Boekids UP moetsje jongfolwoeksenen jonge nasjonale én ynternasjonale auteurs. It festival biedt de jongelju dy’t de ôfrûne jierren mei wille nei it Boekids Festival west ha, mar ûnderwilens âlder wurden binne, in jûn dy’t by harren âldens oanslút. By Boekids UP meitsje ûnder oare de ynternasjonale auteurs Renee Watson en Katherine Rundell en de jonge skriuwers Jaap Robben en Brian Elstak harren opwachting. Jan Terlouw Junior komt foar it fuotljocht mei The Nightclub, der binne boekferfilmingen te sjen, wurksjops by te wenjen en der is in hast net troch te kommen escaperoom.

Boekids-festivalrûte: Spinvis, de ferhalesweefmûne en mear

Ien fan de hichtepunten fan it festival is lykas wenst in spektakulêre haadfoarstelling. Dit jier is dat Vier verhalen en een dag (6+) fan Spinvis, Introdans en Saartje van Camp, in mearke oer takomst en frijheid foar alle leeftiden. By de Boekids-festivalrûte lâns binne ek te finen: Pépé Smith mei Fred het (heel erg eigenwijze) hert, in ferhalesweefmûne, in brûzjende festival- en boekemerk mei foodtrucks, it Yllustraasjekafee, it Wurksjopparadys, moetings mei skriuwers en noch folle mear.

Boekids University: kolleezje fan André Kuipers

As opmjitte nei Boekids Festival wurdt fan 7 oant en mei 10 maaie Boekids University organisearre yn Museon en it Nutshuis. Profesjonals, auteurs en bekende minsken jouwe dêr kolleezjes oer harren fakgebiet. Sa fertelt André Kuipers op tiisdei 7 maaie hoe’t er oerlibbe yn de romte en wat in romtemisje ynhâldt, giet jeugdliteratuerskriuwer Bas Haring op 8 maaie yn op de iuwenâlde fraach ‘Wa bin ik?’ en leit emoji-ekspert Lilian Stolk de wrâld fan de fluchst groeiende (byld)taal ea út.



Oer Jeugdfestival Boekids

Boekids is al fan de earste edysje yn 2003 ôf it foaroprinnende festival dat bern en (jong)folwoeksenen stimulearret, entûsjasmearret en útdaget om literatuer te ûntdekken. Yn 2019 wreidet it festival fierder út mei in ekstra festivaldei, Boekids UP foar jongfolwoeksenen. Neist Boekids Festival en Boekids UP, wurdt fan 7 o/m 10 maaie Boekids University organisearre, in rige ynteraktive kolleezjes foar it primêr en fuortset ûnderwiis. Boekids University stelt fragen, jout antwurden en daget út om aktyf diel te nimmen. Gean foar mear ynformaasje nei www.boekids.nl.