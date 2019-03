De Fryske ôfslutende mulwurden binne minder fleksibel yn gebrûk. Dat komt trochdat se sa koart binne, skriuwt taalkundige Henk Wolf op it webstee demoanne.nl. Om se langer te meitsjen betinke Friezen allegear strategyen. Dêr is krekt wer in nijen ien by kommen.

