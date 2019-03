As de Brútstap trochgiet, dan is dat in ramp foar de Skotske ekonomy. Dat hat it Skotske regear freed oan it regear yn Londen trochdien. Mei sifers hawwe de Skotten sjen litten dat harren ekonomy slim te lijen kriget fan nije ymmigraasjeregels.

It Ingelske regear wol dat EU-boargers harren tenei allinnich yn it Feriene Keninkryk fêstigje meie, as hja op syn minst tritich tûzen pûn fertsjinje. Yn Skotlân lizze de ynkommens lykwols in stik leger: de trochsneed is achttjin tûzen pûn yn it jier. Dat wol sizze dat it foar de Skotten tige lestich wurdt om oan foldwaande arbeidskrêften te kommen.

De Skotske premier Nicola Sturgeon hat it belied fan Theresa May ‘ûnferantwurdlik’ neamd. Hja is fan betinken dat frou May ‘in oar paad ynslaan moat’. De Europeeske Uny hat it útstapfoarstel fan it Britske regear fan ‘e hân wiisd. De Britten krije no oant 22 maaie de tiid om in akseptabele Brútstapregeling te betinken, oars fljogge hja sûnder ôfspraken út de Europeeske Uny of bliuwe hja ynearsten gewoan lid. Frou May wol allebeide net.