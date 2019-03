Fan 1 maart ôf organisearret Museum Dr8888 twa kear wyks rûnliedings yn en nei de museumwente it Van Doesburg-Rinsemahûs yn Drachten. De wente is nei yngreven kleur- en bouhistoaryske ûndersiken, sawol fan binnen as fan bûten yn it oarspronklike gedachtegoed fan Theo van Doesburg (1883-1931), de oprjochter fan De Stijl, werombrocht. Begjin maart binne der earst trije pilot-rûnliedings. Fan heal maart ôf wurde folsleine arranzjeminten oanbean.

Arranzjemint Van Doesburg-Rinsemahûs

Fan maart 2019 ôf wurde der rûnliedings yn en nei de museumwente organisearre foar publyk. De rûnliedings sette yn Museum Dr8888 útein. Dêrnei kin, ûnder begelieding fan in gids, de museumwente yn syn gehiel besichtige wurde. Besite oan de wente is op fêste tiidstippen (freeds om 11.30 oere en sneins om 14.30 oere) mei groepen fan op syn meast tolve persoanen, op basis fan telefoanyske foaroanmelding by it museum. Mear ynformaasje oer tariven, tiden en data binne op de webside fan Museum Dr8888 te finen: www.museumdrachten.nl.

Oer it Van Doesburg-Rinsemahûs

It Van Doesburg-Rinsemahûs is it nije Stijlikoan fan it Noarden. It is de earste grutte opdracht oer kleur yn arjitektuer dy’t foarman fan De Stijl, Theo van Doesburg, krige. Yn Drachten krige Theo van Doesburg yn 1921 de mooglikheid syn ideeën oer kleur yn arsjitektuer op monumintale skaal ta te passen. De wente is nei yngreven kleur- en bouhistoaryske ûndersiken, sawol fan binnen as fan bûten neffens it oarspronklike gedachtegoed fan Van Doesburg werombrocht.