Jonkje tsjin de juf: “Ze zei dat ik eten moest”. Juf: “Dat is fout. Je moet zeggen: Ze zei dat ik moest eten”. Jonkje yn’e pogge en syn Frysk ek noch bedoarn.

Op’e twatalige skoalle soe de juf útlein hawwe, dat it yn de iene taal oars is as yn de oare. Dan wie it jonkje bliid, want hy hie der wer wat by leard.

