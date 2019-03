Huzen yn Wuppertal ûntromme fanwege sinkgat

Acht huzen yn Wuppertal, oer de grins by Venlo yn Dútslân, binne snein ûntromme om’t se drigen yn te stoarten. Likernôch santich minsken moasten earne oars sliepe.

Sneintemiddei hearden bewenners dat de muorren barsten en seagen se skuorren ûntstean. Ut ûndersyk fan de brânwacht die bliken dat der in sinkgat ûnder de gebouwen ûntstien wie. Hoe’t dat barre koe is noch ûndúdlik. Faaks is der grûn fuortspield, mar it kin ek skea as gefolch fan mynbou wêze.

De measte bewenners binne opfongen troch famylje en kunde. De dyk is troch de plysje ôfsletten. Guon auto’s op in parkearplak yn ’e omkrite binne út foarsoarch weisleept.