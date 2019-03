Hoe’t der dochs in ûnôfhinklike Fries yn de Senaat komme kin

Yn de measte prognoazes fan de sitteferdieling yn de Earste Keamer komt de Unôfhinklike Senaatsfraksje (OSF), dy’t de provinsjale partijen fertsjintwurdiget, net mear foar. Lang bestie dy fraksje út de Hearrenfeanster Henk ten Hoeve fan de FNP, dy’t besleat der mei op te hâlden. No woe de FNP Gerben Gerbrandy ôffurdigje mar dy wie troch it lanlike partijbestjoer al foar de provinsjale ferkiezingen op in – skielk by de senaatsferkiezingen troch Provinsjale Steaten – omtrint ûnferkiesber plak set. De ferkiezingsútkomst foel dêrnei foar de provinsjale partijen ôf, wylst de Partij foar it Noarden út de OSF stapte om’t it de Grinzers net noaske dat Ten Hoeve foar de nije mynbouwet stimd hie, sadat der temin potinsjele stimmen foar in senaatssit oerbleauwen. Lykwols kaam ôfrûne wike yn it nijs dat Gerbrandy no al in protte kâns makket op in sit yn de Earste Keamer. Hoe kin dat? Cees van Mourik, foarsitter fan de FNP, leit it hjirúnder út (boarne: Nijsbrief FNP).

“Ferline wike sneon is de lederied fan de OSF gearkommen. It gie oer twa punten: de folchoarder op ‘e kandidatelist en de mooglikheid fan in sit yn dy Earste Keamer. Foar it heechste orgaan, de lederied, stjoere alle partijen twa fertsjintwurdigers. De earste trije op ‘e list stelden harren foar, Gerben Gerbrandy as lêste, want hy stie op trije. Doe soe der stimd wurde en waard der frege oft der foar plak ien ek in tsjinkandidaat wie. Gerben Gerbrandy is doe foardroegen as kandidaat foar it earste plak. Dat kin net samar. Sa’n foardracht moat stipe wurde troch fiif fan de dielnimmende partijen. Der wie noch in kandidaat, dy waard net troch safolle partijen stipe en rûn doe lilk fuort. Net goed, polityk is somtiden in hurd fak en dêr hearre winst en ferlies by. Der moatte jo oer kinne. Gerben Gerbrandy waard troch de leden doe op it earste plak keazen, moai foar him en ús FNP! It spant der om en it is noch lang net klear, mar de kâns liket grutter te wurden dat de OSF op ‘e nij in sit yn de Earste Keamer kriget.

Wy moatte hûndert punten hawwe en wy hawwe 99. Krekt net genôch! En dochs binne der kânsen. Hoe sit dat? Der binne in pear paadsjes en dy rinne wy efkes bylâns:

Wy besykje in provinsjale partij, dy’t gjin lid fan de OSF is en wol sitten yn de Steaten krige hat,oer te heljen om by de ferkiezing fan de Earste Keamer dochs op ús te stimmen.

It kin ek gean fia de restsitten. De partijen krije sitten neffens it tal stimmen dat se krige hawwe en dan binne der noch restsitten oer, lykas by de gemeenteriedsferkiezingen.

Dan is der noch de mooglikheid fan de oerseeske gebietsdielen, dêr’t ek stimd is.

Sa hawwe wy aardich kânsen, dat de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) troch ien fan dy trije mooglikheden dochs wer yn de Earste Keamer komt. Dêrmei sil de ûnôfhinklike polityk opnij troch in FNP’er fertsjintwurdige wêze.”