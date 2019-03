Himmelwike Fryske gemeenten úteinset

Mear as trijehûndert bern stutsen fan ’e moarn yn Tsjalbert de hannen út de mouwen mei it doel om de omkriten fan It Hearrenfean in skjinmakbeurt te jaan. De gemeente It Hearrenfeen hie de ear om de jierlikse Himmelwike te starten. De ‘Himmel Heroes’ fan SWS De Nijewier giene mei gripers en smoarchguodsekken de dyk om ôffal byinoar te sykjen. Yn de gemeente dogge goed 1300 bern fan sechtsjin skoalle mei oan it projekt.

Omrin organisearet al jierren de Himmelwike. Dy wol de bern al jong bewust meitsje fan swerfôffal, it skieden fan ôffal en it sunich omgean mei grûnstoffen. Edukaasje is belangryk foar Omrin yn alle sirkulêre ambysjes fan it bedriuw.

Takomme wike is Ljouwert oan bar. Dan dogge hast 3200 bern mei, in rekôroantal. Dêrnei folgje noch Waadhoeke, Opsterlân, Eaststellingwerf, Harns en (it earderde) Ferwerderadiel.